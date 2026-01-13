ECONOMIE
Deense premier over Amerikaanse druk: ergste moet nog komen

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 15:22
anp130126148 1
KOPENHAGEN (ANP/RTR) - De Deense premier Mette Frederiksen denkt dat haar land voor een moeilijke periode staat, door de Amerikaanse dreigementen om Groenland in te nemen. "Het was niet makkelijk om ons te verzetten tegen de onacceptabele druk van een van onze nauwste bondgenoten", zei Frederiksen tijdens een persconferentie. "Maar het lijkt erop dat het zwaarste gedeelte nog moet komen."
Frederiksen sprak samen met de Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen. Hij herhaalde dat zijn eiland "niet te koop" is. De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder dat hij Groenland wilde kopen van Denemarken, maar omdat de Denen daar niet voor openstaan, sluit hij ook niet uit dat de VS militaire middelen zullen inzetten om het eiland in te lijven.
Groenland leek de afgelopen decennia langzaam op weg naar onafhankelijkheid. Maar nu de soevereiniteit van het arctische gebied wordt bedreigd door de Amerikanen, benadrukt Nielsen dat zijn land liever deel is van het Koninkrijk Denemarken dan van de VS.
