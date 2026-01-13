ECONOMIE
Staatssecretaris en Kamerleden vol afschuw over jaarwisseling

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 15:23
DEN HAAG (ANP) - Kamerleden en staatssecretaris Arno Rutte (Justitie en Veiligheid, VVD) zijn vol afschuw over de ongeregeldheden in het land tijdens de jaarwisseling, bleek dinsdagmiddag bij het wekelijkse vragenuur. Hulpverleners werden "geconfronteerd door sneue, zielige, kleine - voornamelijk - mannetjes", stelde Rutte.
Verschillende Kamerleden betwijfelen of genoeg is gedaan om ongeregeldheden te voorkomen. Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) vroeg zich af of vooraf een risicoanalyse is gemaakt en voldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Ingrid Coenradie (JA21) wil dat de politie "zelfstandige bevoegdheden" krijgt, bijvoorbeeld om traangas en rubberkogels in te zetten zonder toestemming van een burgemeester.
Rutte denkt dat de politie het "maximale" heeft gedaan om de jaarwisseling rustig te laten verlopen, maar dat dit niet genoeg is. Het excessieve geweld is volgens hem een maatschappelijk probleem dat niet alleen de verantwoordelijkheid is van Justitie, maar ook van de samenleving.
