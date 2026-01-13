ECONOMIE
Van Weel: onderzoeken mogelijkheden weren omstreden prediker

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 15:16
anp130126147 1
DEN HAAG (ANP) - De gemeente Utrecht, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderzoeken mogelijkheden om de omstreden islamitische prediker Mohamed Baajour uit Nederland te weren. Op 20 januari spreekt de Amerikaan in een Utrechtse moskee.
"Ik wil vooropstellen dat dit kabinet geen ruimte geeft voor mensen die hier alleen naartoe komen om haat te zaaien", zei demissionair minister David van Weel (Migratie, Buitenlandse Zaken) tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. PVV-Kamerlid Marina Vondeling eiste van de VVD-minister dat hij Baajour de toegang tot Nederland zou ontzeggen.
Van Weel kon nog niet toezeggen dat de prediker wordt geweigerd. Volgens hem moet een dergelijk besluit goed onderbouwd worden, zodat het ook standhoudt bij de rechter. Daarvoor moeten de IND en NCTV eerst een analyse maken. "Zodra dat zover is, kan er een besluit worden genomen."
