Deense premier wil meer sancties om Russen onder druk te zetten

TIRANA (ANP) - De Deense minister-president Mette Frederiksen vindt dat Europa meer druk op Rusland moet zetten en meer sancties moet opleggen "zodat we deze oorlog kunnen beëindigen". Dat zei ze op de afsluitende persconferentie van de top met Europese regeringsleiders in Tirana. Ze hoopt dat ook de Verenigde Staten de druk op Rusland gaat opvoeren.

"We hebben signalen gezien van president Trump dat de VS bereid zijn om meer sancties op tafel te leggen als Rusland niet bereid is om een deal te sluiten. En tot nu toe is Rusland niet bereid om een deal te sluiten", zei Frederiksen.

Als Rusland niet snel instemt met een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren van dertig dagen hoopt de Deense premier dat "alle bondgenoten, ook partners uit het mondiale zuiden en natuurlijk vooral de VS bereid zijn om meer te doen".

Daarbij denkt Frederiksen vooral aan meer sancties op energie, en vooral op olie.