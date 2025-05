Iran zegt geen voorstel VS voor atoomdeal ontvangen te hebben

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Iran heeft geen Amerikaans voorstel op papier ontvangen over een mogelijke atoomdeal, stelt de minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi. De Amerikaanse president Donald Trump zei een paar uur eerder juist nog dat de Amerikaanse delegatie een voorstel had overhandigd.

Iran en de Verenigde Staten onderhandelen al weken over een nieuwe atoomdeal. De VS willen dat Iran stopt met het ontwikkelen van kernwapens. Iran wil dat de Amerikaanse sancties tegen het land worden geschrapt. Delegaties uit beide landen hebben elkaar de afgelopen weken ontmoet in Oman en Italië en spraken over "moeilijke maar nuttige gesprekken".