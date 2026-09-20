ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deense premier zwijgt over Groenland-akkoord VS tot ondertekening

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 17:03
anp200926085 1
Volg ons op Google Nieuws
KOPENHAGEN (ANP/DPA) - De Deense premier Mette Frederiksen geeft geen details over een akkoord met de Verenigde Staten over Groenland totdat dit daadwerkelijk ondertekend is. Tegen de Deense omroep TV 2 zei Frederiksen ook dat zij en de Groenlandse premier Jens-Frederik Nielsen geen deal zouden ondertekenen "als die niet goed is voor Groenland".
De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vrijdag op zijn platform Truth Social een doorbraak aan in het door de VS gecreëerde geschil. De regeringen van Denemarken en Groenland lieten vervolgens weten dat in de komende week een akkoord zou kunnen worden ondertekend.
Trump schreef in zijn bericht onder meer dat het akkoord de VS de vrijheid geeft "om te doen wat nodig is in Groenland" om de veiligheid van zowel Groenland als de VS te waarborgen. Denemarken en Groenland hebben Trumps lezing van de inhoud van het akkoord niet bevestigd.
Volgens Deense media ontmoet Frederiksen Trump tijdens haar bezoek aan New York, waar komende week de Algemene Vergadering van de VN is.
loading

POPULAIR NIEUWS

werkgevers snel maatregelen voor versterken elektriciteitsnet1631881456

Straks betaal je meer als je 's avonds stroom verbruikt: dit is het plan van de netbeheerders

images

Stijgende rente maakt je hypotheek duurder, maar je ABP-pensioen juist hoger: hoe dat zit

shutterstock_2701801041

Gas wordt peperduur: met deze simpele ingrepen houd je de energierekening deze winter nog betaalbaar

shutterstock_2755046677

Met deze slimme truc droogt je was veel sneller: zo werkt de handdoekmethode

anp190926093 1

Hoogste NAVO-militair verzekert dat Europa gaten VS kan dichten

anp200926026 1

Trump breekt weekend af en keert terug naar Witte Huis

Loading