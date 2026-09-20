Ajax en BENU-apotheken genomineerd voor kwakzalverijprijs

AMSTERDAM (ANP) - De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft voetbalclub Ajax, BENU-apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs 2026. Dat is een jaarlijkse ludieke prijs voor organisaties die kwakzalverij zouden bevorderen.

Ajax heeft een officiële sponsorovereenkomst met Vitakruid, volgens de VtdK "een bedrijf dat aan het Nederlandse publiek een ruim aanbod biedt van supplementen waar geen wetenschappelijke onderbouwing voor bestaat".

BENU-apotheken adviseert om een "zinloze iGene DNA-test af te nemen (kosten 279 euro)". Die draagt volgens VtdK bij aan de verdere medicalisering van menopauzeklachten. Bovendien zouden ze op hun webshop onwerkzame homeopathische middelen aanbieden.

'Healing touch'

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland heeft een nascholing geaccrediteerd waarin onder meer "het begrijpen van spirituele behoeften, warmte- en koudetoepassingen, aromazorg en healing touch worden aangeboden".

Zaterdag 3 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt.