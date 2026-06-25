Defensie blijft tegen individuele compensatie Hawija

DEN HAAG (ANP) - Defensie houdt vast aan haar besluit geen vrijwillige compensatie te geven aan individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija, waarbij zeker zeventig Irakezen omkwamen in 2015. "Ik ben er heel erg van overtuigd dat het standpunt dat Defensie jaren geleden heeft ingenomen, de juiste is in deze", zei minister Dilan Yeşilgöz donderdag in de Tweede Kamer.

Een flink deel van de Kamer staat daar wel open voor een individuele tegemoetkoming. Ook coalitiepartijen D66 en CDA zijn hier niet op tegen, de VVD wel. Financiële vergoeding voor individuen zou een precedentwerking voor de toekomst kunnen hebben, zei de minister. Bovendien zou het moeilijk uitvoerbaar zijn. "Je wilt geen willekeur."

Hoewel de aanval volgens het ministerie rechtmatig was en Nederland niet aansprakelijk is, geeft het wel vrijwillige compensatie aan de gemeenschap van Hawija. Ook bood de voorganger van Yeşilgöz begin dit jaar in de Iraakse stad persoonlijk excuses aan voor de burgerslachtoffers van de aanval op de IS-bommenfabriek.