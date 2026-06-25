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Keuringsstations van RDW vrijdag gesloten vanwege de hitte

Samenleving
door anp
donderdag, 25 juni 2026 om 20:49
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ZOETERMEER (ANP) - Alle keuringslocaties van de RDW en het testcentrum in Lelystad zijn vrijdag vanwege de hitte gesloten. De vroegere Rijksdienst voor het Wegverkeer meldt dat mensen die een afspraak op een keuringslocatie hebben, worden gebeld voor een nieuwe afspraak.
Volgens de RDW is het besluit niet lichtvaardig genomen. "We begrijpen dat dit vervelend kan zijn, zeker als u hiervoor tijd heeft vrijgemaakt. Tegelijkertijd staat de veiligheid van onze klanten en medewerkers voorop."
De RDW heeft zestien keuringsstations verspreid over Nederland. Bij keuringsstations worden voertuigen gecontroleerd op bijvoorbeeld schade of na invoer uit het buitenland.
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