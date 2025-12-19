Defensie heeft voor vliegbasis Lelystad veel meer ruimte nodig

DEN HAAG (ANP) - Om F-35-gevechtsvliegtuigen op Lelystad Airport te stationeren, heeft Defensie veel meer ruimte nodig dan gedacht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het om meer dan een verdubbeling van de ruimte gaat. Dat staat in de uitbreidingsplannen van Defensie die vrijdag door de ministerraad zijn goedgekeurd.

"Uit verdiepend onderzoek is gebleken dat er voor invulling van de volledige jachtvliegtuigbehoefte 150 tot 240 Ha aan ruimte nodig is voor de fysieke uitbreiding van de luchthaven inclusief verlenging van de start- en landingsbaan", staat in het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Eerder dacht het ministerie nog dat het om 60 tot 90 hectare zou gaan.

De extra ruimte zal volgens Defensie deels ook buiten de luchthaven moeten worden gevonden. Om hoeveel hectare het gaat en de gevolgen daarvan zijn nog niet bekend. Dat is onder meer afhankelijk van het besluit of de luchthaven ook wordt geopend voor vakantievluchten. Defensie wil dat vanwege financiële voordelen.

Minimale behoefte

De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad willen alleen een vliegbasis als er ook passagiersvluchten komen op Lelystad Airport. Hierover is geen besluit genomen. Dat wordt overgelaten aan een volgend kabinet, zei minister Robert Tieman (Infrastructuur, BBB) na de kabinetsvergadering. De Tweede Kamer riep het kabinet vorige week ook op hierover geen besluit te nemen.

Defensie maakte eerder dit jaar al bekend waar het precies wil uitbreiden. Het gaat in totaal om 56 locaties. "Het kabinetsbesluit heeft niet geleid tot andere locatiekeuzes", schrijft demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie, BBB) vrijdag aan de Tweede Kamer. Het gaat onder meer om een nieuwe kazerne in Flevoland, munitieopslag in Spahorst en Kollumerwaard, en locaties waar helikopters kunnen laagvliegen.

Defensie zegt te hebben gekeken naar de "minimale behoefte" aan extra ruimte. Dat is nodig omdat de krijgsmacht hard groeit door de verslechterde internationale situatie. Het ministerie moet de komende vijf jaar groeien naar 100.000 medewerkers. Er zal veel meer moeten worden getraind en geoefend. In 2040 moeten alle projecten zijn gerealiseerd.