Waterschappen: uitstel geeft ruimte om mestregels te herzien

DEN HAAG (ANP) - De waterschappen zijn blij dat demissionair minister Femke Wiersma op aandringen van de Tweede Kamer voorlopig afziet van versoepeling van de regels voor het uitrijden van mest. Volgens de Unie van Waterschappen biedt dit "broodnodige ruimte" om de plannen "zorgvuldig te herzien".

Wiersma wilde dat boeren hun mest dichter langs sloten en ander oppervlaktewater zouden kunnen uitrijden, maar de Kamer vreest hierdoor een te grote verontreiniging van het water. De landbouwminister van de BBB had over de versoepeling van de mestregels ook een conflict met minister Robert Tieman (BBB) en staatssecretaris Thierry Aartsen (VVD) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

"Het concept dat nu voorlag zou het herstel van waterkwaliteit verder uit beeld brengen, terwijl Nederland juist grote stappen moet zetten om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen", aldus de koepel van 21 waterschappen. Eind 2027 moet Nederland voldoen aan die Europese KRW-eisen.

Verbeteringen

Als Wiersma de regels had gewijzigd, zouden die voor minstens vier jaar hebben gegolden. De Kamer wilde niet dat het demissionaire kabinet zo'n verregaand besluit zou nemen. Dat is nu aan het volgende kabinet, dat van de Kamer de waterschappen moet betrekken bij de aanpassing van de plannen.

"De waterschappen hebben eerder aangegeven wat er verbeterd dient te worden en werken hier graag aan mee", aldus de Unie. "De komende periode moet dus worden benut om samen met het nieuwe kabinet te werken aan een actieprogramma dat wél effectief is, met duidelijke keuzes, heldere aandachtsgebieden en een transparante aanpak. Alleen zo kunnen we voorkomen dat kostbare tijd verloren gaat en zorgen dat maatregelen echt bijdragen aan schoon en gezond water."