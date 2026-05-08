Defensie helpt met militair arts op cruiseschip Hondius

door anp
vrijdag, 08 mei 2026 om 9:32
DEN HAAG (ANP) - Defensie heeft op verzoek van het RIVM een militair arts naar het cruiseschip Hondius gestuurd om medische ondersteuning te verlenen. De arts zorgt aan boord voor verdere medische begeleiding van de opvarenden, schrijft Defensie op haar website. Ook denkt de arts momenteel mee over hoe de passagiers veilig van boord gehaald kunnen worden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar mogelijke quarantainemaatregelen.
De militair arts is internist-infectioloog in het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht en is expert op het gebied van hantavirusinfecties.
Eerder werd al bekendgemaakt dat een team van epidemiologen aan boord ging om het schip te inspecteren. De medische experts houden de toestand van de opvarenden in de gaten en kijken of er meer personen zijn met symptomen.
De Hondius wil komend weekend aanmeren bij Tenerife. Daarna worden de opvarenden zonder symptomen overgebracht naar hun thuisland, meldde de Spaanse minister van Volksgezondheid eerder.
