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Defensie helpt Sint-Maarten weer bij strijd tegen criminaliteit

Samenleving
door anp
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PHILIPSBURG (ANP) - De Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied heeft donderdagmiddag (lokale tijd) laten weten dat de Nederlandse Defensie het politiekorps van Sint-Maarten per direct gaat helpen 'in de strijd tegen de criminaliteit'. Defensie in het Caribisch gebied staat de komende periode de lokale politie op het eiland bij. Het is al de vijfde keer in ruim twee jaar dat het eiland aan Nederland militaire hulp heeft gevraagd.
Defensie heeft de politie in de afgelopen jaren al meerdere keren ondersteund bij acute crises en de aanpak van georganiseerde criminaliteit. In augustus van dit jaar hielpen Nederlandse mariniers bij het opsporen van drugs en steekwapens in de Point Blanche-gevangenis.
In december 2025 vroeg de regering van Sint-Maarten officiële militaire bijstand aan Nederland na een reeks gewelddadige overvallen op het eiland. Premier Luc Mercelina deed daarvoor een dramatische oproep aan de toenmalige Nederlandse premier Dick Schoof. Mariniers voerden daarop wekenlang samen met de lokale politie gezamenlijke surveillances en intensieve verkeerscontroles uit.
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