Defensie legt minder nadruk op verduurzaming

DEN HAAG (ANP) - Defensie legt voortaan minder nadruk op verduurzaming. "Het nieuwe centrale uitgangspunt is dat gevechtskracht voorop staat en dat duurzaamheid daaraan bijdraagt", schrijft demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie, BBB) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil zich concentreren op twee thema's, 'energiezekerheid' en 'autonoom doorzettingsvermogen'.

Tuinmans voorganger Christophe van der Maat (VVD) stelde als doel dat het vastgoed van Defensie in 2050 klimaatneutraal, gasloos en circulair is. Daarnaast zou in 2030 de CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering moeten halveren. Die twee doelen zijn in de brief van Tuinman en op een poster van Defensie niet meer terug te vinden. Toch blijven ze volgens een defensiewoordvoerder gelden.

Het doel dat het defensiematerieel in 2030 voor 30 procent minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen blijft wel expliciet staan. Tuinman schrijft dat dat "past bij de focus op energiezekerheid". In plaats van "duurzame brandstof" gaat het nu over "alternatieve brandstof".