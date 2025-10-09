ECONOMIE
Geen derde persoon betrokken bij dood moeder en dochter Terneuzen

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 19:40
TERNEUZEN (ANP) - De 29-jarige vrouw en haar 5-jarige dochter die maandag dood werden gevonden in een woning in de Vincent van Goghstraat in Terneuzen zijn vermoedelijk niet door toedoen van iemand anders om het leven gekomen. De politie meldt donderdag dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn voor betrokkenheid van een "derde partij bij dit treurige incident".
De lichamen van de vrouw en haar dochter werden maandag aan het einde van de middag gevonden in het appartement in de Zeeuwse gemeente. Ze zijn volgens de politie door geweld om het leven gekomen, maar details zijn niet bekendgemaakt.
Het onderzoek is nog niet volledig afgerond, aldus de politie. De nabestaanden van de vrouw en het meisje zijn donderdag door familierechercheurs ingelicht over de voorlopige uitkomst.
Dinsdagavond was op de basisschool van het 5-jarige meisje een besloten bijeenkomst voor ouders en verzorgers van kinderen van de school en de buitenschoolse opvang. Daar kwamen ongeveer zestig mensen op af.
