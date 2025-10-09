ECONOMIE
Schip Nederlandse rederij in noordpoolgebied vlotgetrokken

Economie
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 19:36
anp091025237
DELFZIJL (ANP) - Het vrachtschip van de Nederlandse rederij Wagenborg dat sinds begin september vastzat ten noorden van Canada is vlotgetrokken. Het schip Thamesborg ligt volgens de reder stabiel in het water en is op weg naar een haven.
De Thamesborg strandde op 6 september in een zeestraat bij het Canadese Prins van Waleseiland, in het noordpoolgebied. Een ballasttank raakte beschadigd.
Voor het vlottrekken van het schip was het nodig om 5000 ton aan lading over te hevelen naar andere schepen. De Thamesborg vervoerde grondstoffen voor de staal- en aluminiumindustrie. Volgens Wagenborg zijn bemanningsleden aan boord ongedeerd gebleven en heeft het vastlopen van het schip geen vervuiling veroorzaakt.
De Canadese autoriteiten onderzoeken nog hoe het schip kon vastlopen. Wagenborg zegt daar volledig aan mee te werken.
