Defensie mag volgend jaar bijna 27 miljard euro uitgeven

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 15:52
bijgewerkt om dinsdag, 16 september 2025 om 16:08
De begroting van het ministerie van Defensie stijgt volgend jaar naar 26,8 miljard euro, staat in de miljoenennota. De toename van 3,4 miljard euro komt mede doordat geld uit de jaren daarna naar voren wordt gehaald voor investeringen. Die zijn volgens demissionair minister Ruben Brekelmans "hoognodig" in verband met de internationale spanningen.
Volgend jaar zet Defensie "stevig" in op innovatie, aldus de bewindsman. "Van drones en AI tot satellieten en digitale systemen: moderne technologie geeft onze krijgsmacht de voorsprong die nodig is."
De afgelopen tien jaar is na lang bezuinigen steeds meer geld naar Defensie gegaan. Na de Russische inval in Oekraïne kwam dat proces in een stroomversnelling. Dit jaar spraken de NAVO-landen af dat 3,5 procent van de omvang van de economie moet worden gestopt in het militaire apparaat.
