Dijksma wil voor kerst een nieuw kabinet

DEN HAAG (ANP) - De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, tevens voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), hoopt dat er voor kerst een nieuw kabinet is. Bij de NOS laat ze in reactie op de troonrede weten dat de landelijke partijen wat haar betreft over hun schaduw heen moeten stappen om tot een regering te komen. Dat er nu een "dubbel demissionair" kabinet is, noemde ze zeer ernstig.

Dijksma zei bij de NOS maar één wens te hebben voor sinterklaas: "Ik wil een kabinet met kerst." Volgens de Utrechtse burgemeester kan het land namelijk niet heel lang wachten op de vorming van een nieuw kabinet na de verkiezingen. Ze hoopt dat de partijen niet nog "maandenlange relatietherapie" nodig hebben om tot elkaar te komen. "Dat kan het land gewoon niet aan." Volgens Dijksma is het belangrijk dat er de komende periode door de politiek wordt gewerkt aan het terugwinnen van het vertrouwen.

De landelijke verkiezingen zijn eind oktober.