Defensie steekt extra geld in pantservoertuigen, drones en medici

DEN HAAG (ANP) - Een groot deel van de 1,1 miljard euro die in de voorjaarsnota extra aan Defensie is toebedeeld, gaat op aan een nieuw pantserinfanteriebataljon. Ook wordt er meer geïnvesteerd in drones, logistiek en uitbreiding van de medische capaciteit van de krijgsmacht. Dat meldt demissionair defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor het nieuwe pantserbataljon wordt 425 miljoen euro uitgetrokken. Daarmee geeft Nederland gehoor aan een vraag vanuit de NAVO. Versterking van de gevechtskracht op land blijft een van de topprioriteiten, aldus Brekelmans. Voor de ontwikkeling en aanschaf van aanvalsdrones, verkenningssystemen en middelen om de eigen manschappen te beschermen tegen droneaanvallen, komt 125 miljoen euro extra beschikbaar.

Een bedrag van 83 miljoen euro is bestemd voor uitbreiding van de capaciteit op het gebied van strategisch transport en geneeskundige hulp. Daarmee wordt het "voortzettingsvermogen" van de krijgsmacht versterkt, aldus de minister.