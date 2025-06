FNV: afgesproken cao-lonen stijgen met 4,1 procent, 'niet genoeg'

UTRECHT (ANP) - De gemiddelde loonstijging in cao's die FNV de afgelopen maanden heeft afgesproken bedraagt 4,1 procent. Dat heeft de vakbond donderdag gemeld in een tussentijdse evaluatie van het cao-seizoen, dat in december is gestart. Volgens FNV is die loonstijging onvoldoende en komt die niet in de buurt van de looneis van 7 procent.

"Dit laat zien dat werkgevers nog niet bereid zijn werknemers hun eerlijke deel te betalen", zegt Petra Bolster, interim arbeidsvoorwaardencoördinator bij FNV. Met de loonstijging is de inflatie van de afgelopen periode wel goedgemaakt, maar de bond wil meer. "Wij vinden het hoog tijd worden dat mensen na drie jaar afzien er nu op vooruitgaan en dat vergt meer dan 4,1 procent. Dat kan ook prima omdat in de meeste sectoren nog steeds genoeg geld wordt verdiend en de overheidsfinanciën er goed voorstaan", aldus Bolster.

FNV is wel blij met de eerste stappen die de bond heeft gezet rond het vastleggen van een vierdaagse werkweek in cao's. Daarover zijn afspraken gemaakt in vier cao's: die van ING, ziekenhuizen, Kalkzandsteen en het Rode Kruis. "Ervaringen in het buitenland laten ook zien dat juist door iets minder te werken, verzuim terugloopt, krapte afneemt en iedereen profiteert", zegt Bolster. "Tijd dat we hier in Nederland ook de juiste lessen uit gaan trekken."

De vakbond meldt verder tot dusver 157 cao's te hebben afgesloten die gelden voor 2,1 miljoen mensen. De gemiddelde looptijd daarvan is anderhalf jaar. FNV is naar eigen zeggen betrokken bij 709 van in totaal 818 cao's.