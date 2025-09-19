Defensie stuurt 17-jarigen dienstplichtbrief en enquête

DEN HAAG (ANP) - Vanaf komende dinsdag stuurt Defensie alle 17-jarigen een enquête mee bij de jaarlijkse dienstplichtbrief. In de brief staat dat jongeren zijn ingeschreven voor de militaire dienstplicht, waarvoor ze trouwens niet worden opgeroepen. Met de vragenlijst kunnen jongeren aan defensie aangeven waar hun voorkeuren en kwaliteiten liggen.

Minister Ruben Brekelmans van Defensie hoopt dat veel mensen de enquête invullen, al is het niet verplicht. De vragenlijst is naar Zweeds voorbeeld gemaakt. Daar heeft het tot veel enthousiasme voor defensie geleid en de VVD-minister hoopt dat ook in Nederland te bewerkstelligen. Volgens Brekelmans kan zo sneller contact worden gelegd met enthousiaste jongeren.

Brekelmans stelt dat jongeren nodig zijn voor de gewenste groei van de krijgsmacht. In 2030 moet het aantal werknemers met 25.000 groeien tot 100.000. Nu komen er ongeveer 4000 mensen per jaar bij volgens de minister, maar het moet sneller, zei hij.