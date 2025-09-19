ECONOMIE
Rust teruggekeerd op scholen in Heemskerk en Beverwijk

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 15:08
anp190925136 1
HEEMSKERK/BEVERWIJK (ANP) - Op de vijf middelbare scholen in Heemskerk en Beverwijk die vorige week vrijdag dicht bleven om dreiging op sociale media is de rust weer teruggekeerd. "Afgelopen week is gelukkig op alle scholen goed verlopen", zeggen de directeuren in een gezamenlijke reactie via de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK).
Door spanningen tussen rivaliserende groepen ontstond er onrust in de regio. Online circuleerden gewelddadige video's van een mishandeling en met AI gemaakte beelden van een ontploffing van een school. Daarop besloten het Castor College en Fourteens in Beverwijk en het Dalí College, SKILLS en Forta in Heemskerk vorige week vrijdag de deuren te sluiten.
Maandag gingen de scholen weer open en is met de jongeren gesproken over de gebeurtenissen en de impact van sociale media. Ook konden ze hun ervaringen delen. "We zien dat iedere leerling op zijn eigen manier omgaat met de situatie: de één pakt de draad direct weer op, terwijl de ander behoefte heeft om erover te praten."
Loading