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Defensie stuurt schip met hulpmiddelen van Curaçao naar Venezuela

Samenleving
door anp
zondag, 28 juni 2026 om 21:02
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WILLEMSTAD (ANP) - De Zr.Ms. Groningen gaat vol met hulpmiddelen zoals water, eten en andere hulpgoederen van Curaçao naar het nabijgelegen Venezuela. Naar verwachting komt het schip om 21.30 uur Nederlandse tijd aan in het Zuid-Amerikaanse land, schrijft Defensie.
"De bemanning van Zr.Ms. Groningen is klaar om ter plekke noodhulp te verlenen, in afstemming met de Venezolaanse autoriteiten en de Verenigde Naties", aldus Defensie. Curaçao ligt bijna 300 kilometer van het door aardbevingen getroffen gebied La Guaira.
Het schip heeft ook een waterzuiveringsinstallatie, waardoor ter plekke meer water drinkbaar kan worden gemaakt.
In Venezuela zijn zeker 1430 mensen omgekomen door de aardbevingen. Volgens de overheid wordt nog gezocht naar honderden mensen, maar de oppositie meldt dat nog ongeveer 50.000 mensen worden vermist. Meer dan 1600 hulpwerkers zijn vanuit andere landen naar het Zuid-Amerikaanse land gegaan om hulp te bieden. Nederland stuurde op vrijdag ruim anderhalve dag na de eerste bevingen twee reddingsgroepen.
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