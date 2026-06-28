ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Turkije: Israëlische erkenning genocide op Armeniërs is politiek

Samenleving
door anp
zondag, 28 juni 2026 om 21:14
anp280626138 1
ANKARA (ANP/AFP) - Turkije heeft fel uitgehaald naar Israël, omdat dat land eerder op zondag de slachtpartijen onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog als genocide had erkend. Turkije bestempelde dit als een "politiek" besluit om de eigen misdaden te verhullen. De Turkse president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd en Israël zou nu zijn gram willen halen.
"De Israëlische regering, die het Palestijnse volk systematisch heeft vervolgd voor de ogen van de hele wereld en terechtstaat bij het Internationaal Gerechtshof op beschuldiging van genocide op de bevolking van Gaza, probeert haar eigen misdaden te verhullen met het politieke besluit dat zij heeft genomen over de gebeurtenissen van 1915," aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Turkije bestrijdt dat er sprake was van een genocide. Vanaf 1915 werden Armeniërs in het Ottomaanse Rijk, de voorganger van de in 1923 gestichte Turkse Republiek, in hun woonplaatsen vermoord of gedwongen te lopen naar woestijnen in het huidige Syrië. Er zijn in 1915 en 1916 waarschijnlijk tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs gedood.
loading

POPULAIR NIEUWS

dolceclima silent 10 1 2

Goede raad: koop geen mobiele airco

hittegolf_juni_2026

Volgende hittegolf begint al eind van de week

Ralight-statiefventilator-korf-50cm-hoogte-128cm-3-standen-45T-S

“Getest: tien ventilatoren tussen 25 en 300 euro – hoeveel koeling krijg je voor je geld?”

generated-image (2)

Zoveel kostte deze hittegolf de gemiddelde Nederlander – de complete rekening

anp280626010 1

Iran valt Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein aan

anp280626112 1

Poetin erkent dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt

Loading