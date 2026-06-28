Turkije: Israëlische erkenning genocide op Armeniërs is politiek

ANKARA (ANP/AFP) - Turkije heeft fel uitgehaald naar Israël, omdat dat land eerder op zondag de slachtpartijen onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog als genocide had erkend. Turkije bestempelde dit als een "politiek" besluit om de eigen misdaden te verhullen. De Turkse president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd en Israël zou nu zijn gram willen halen.

"De Israëlische regering, die het Palestijnse volk systematisch heeft vervolgd voor de ogen van de hele wereld en terechtstaat bij het Internationaal Gerechtshof op beschuldiging van genocide op de bevolking van Gaza, probeert haar eigen misdaden te verhullen met het politieke besluit dat zij heeft genomen over de gebeurtenissen van 1915," aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Turkije bestrijdt dat er sprake was van een genocide. Vanaf 1915 werden Armeniërs in het Ottomaanse Rijk, de voorganger van de in 1923 gestichte Turkse Republiek, in hun woonplaatsen vermoord of gedwongen te lopen naar woestijnen in het huidige Syrië. Er zijn in 1915 en 1916 waarschijnlijk tussen de 1 en 1,5 miljoen Armeniërs gedood.