ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Defensie VS ziet wel tekort aan munitie door oorlog Iran

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 9:18
anp150926079 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse krijgsmacht heeft door de oorlog in Iran te maken met een tekort aan munitie, aldus de inspecteur-generaal van het ministerie van Defensie. President Donald Trump sprak begin september van "onbeperkte hoeveelheden" en haalde uit naar media die anders berichtten.
De inspecteur-generaal meldt in een rapport aan het Congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni naar schatting 33,4 miljard dollar (bijna 29 miljard euro) hebben gekost, waaronder 22,3 miljard dollar (19,3 miljard euro) aan gebruikte munitie. Daarin staat ook dat de oorlog heeft geleid tot "strategische tekorten in de voorraden" en knelpunten aan het licht heeft gebracht in de herbevoorrading van munitie.
Om de tekorten en vertragingen aan te pakken, "werkt het Pentagon aan het stroomlijnen van inkoopprocessen en productietijden, en aan het aanleggen van strategische voorraden van kritieke materialen, componenten en geselecteerde munitie," aldus het rapport. Er wordt gemeld dat het uitbreiden van de productiecapaciteit "aanzienlijke voorbereidingstijd" vergt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-564401271

Zo blijft het mos uit je gras

IMG_4734

Zo groot is het verschil nu tussen de duurste en goedkoopste energieleverancier: tot €480 per jaar

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

FNV eist 5,5 procent, maar zoveel loonsverhoging heb je écht nodig om in 2027 quitte te draaien

shutterstock_2694222623

Alles in Nederland sinds de euro ruim 60 procent duurder: dit kostte €100 in 2002 nu

297417599_m

Heb je ADHD? Dat kun je mogelijk zien aan je ogen

308153498_m

Eén boodschap vergeten bij de zelfscan? Dat kan je voortaan deze boete opleveren

Loading