Installatie camera Merwedebrug geslaagd, handhaving gestart

UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat is zaterdag begonnen met handhaven op het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug op snelweg A27 bij Gorinchem. De eerste detectiecamera die het mogelijk maakt overtreders te identificeren, is in de nacht van vrijdag op zaterdag geïnstalleerd in de zuidelijke rijrichting en in gebruik genomen, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

In de nacht van zaterdag op zondag wordt een camera opgehangen in de andere richting. Op de webcam van Rijkswaterstaat was zaterdagochtend te zien dat er mondjesmaat nog vrachtwagens en bussen over de brug rijden. Die voertuigen krijgen vanaf dit weekend een boete van 500 euro.

Rijkswaterstaat wil voorkomen dat er vrachtwagens over de brug gaan, juist omdat de brug zo zwaar belast wordt. Sinds zaterdag 18 juli geldt een verbod voor vrachtverkeer, nadat uit controle bleek dat de stalen boogconstructie verzwakt is.