5 trucs om slimmer te lijken dan je bent

1. Draag een bril 2. Spreek met expressie. Als je op saaie en eentonige wijze sprake (ook al is wat je zegt heel verstandig) lijk je minder slim 3. Loop net zo snel als de mensen om je heen. Een onderzoek van de Universiteit van Boston leert dat mensen die opvallen omdat ze sneller lopen dan de rest of juist langzamer voor dommer worden gehouden. 4. Trek kleren aan die je slim doen lijken. En dat betekent: saaie, formele kleding
. Een man in een net pak en een vrouw in een mantelpakje worden voor voller aangezien dan dezelfde mensen in vrijtijds kleding. 5. Geef toe wat je niet weet. Als je soms van iets zegt dat je het niet weet welk je de indruk dat je de rest wel weet.