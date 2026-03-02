ECONOMIE
Smits keert na gemist EK handbal terug in selectie Golden League

Sport
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 14:25

ARNHEM (ANP) - Handbalinternational Kay Smits is door bondscoach Staffan Olsson opgeroepen voor de Golden League. Dat toernooi, waaraan verder Noorwegen, Denemarken en de Verenigde Staten meedoen, wordt van donderdag 19 tot en met zondag 22 maart in Denemarken gespeeld.
Smits sloeg het EK in Malmö aan het begin van het jaar uit voorzorg over nadat hij eerder kampte met een hartspierontsteking. Ook Dani Baijens, die tijdens het afgelopen EK in januari een enkelblessure opliep, is weer voldoende hersteld om in actie te komen.
De Golden League is een samenwerking tussen Nederland, Noorwegen en Denemarken. Deze landen spelen, met een vierde land, een vriendschappelijk toernooi in het jaar dat er geen EK-kwalificatie wordt gespeeld. De Verenigde Staten sluiten dit keer aan om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028.
