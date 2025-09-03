ECONOMIE
Defensieministers effenen weg voor top over veiligheidsgaranties

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 11:06
DEN HAAG (ANP) - Defensieminister Ruben Brekelmans (VVD) en zijn collega's van de landen die Oekraïne willen blijven beschermen, bereiden woensdag de aanstaande top over veiligheidsgaranties voor. Brekelmans en een dertigtal collega's spreken elkaar in een videovergadering.
De defensieministers bespreken "veiligheidsgaranties voor robuuste vrede", zegt de demissionaire minister op X. De landen van de zogeheten coalitie van bereidwillige landen onderhandelen de laatste weken met nieuwe haast over de versterking van het Oekraïense leger, luchtsteun, het sturen van buitenlandse troepen en andere manieren om ervoor te zorgen dat Rusland na een eventueel bestand niet opnieuw aanvalt.
