Schaatsbond heeft begrip voor advies en roept op tot dragen helm

UTRECHT (ANP) - Schaatsbond KNSB heeft begrip voor het advies van de Nederlandse Sportraad om een helmplicht in te voeren bij sporten met valrisico, waaronder schaatsen. De bond adviseert de leden al een helm te dragen. Voor het dragen van een helm bij topsporters in het langebaanschaatsen verwijst de schaatsbond naar de internationale bond ISU.

"Daarvoor zou de regelgeving van de ISU moeten worden aangepast", zegt Jurre Trouw, manager sportparticipatie van de KNSB. "In de topsport heb je te maken met een internationaal speelveld en dat moet overal gelijk zijn."

De schaatsbond promoot het dragen van een helm al in de amateursport en verplicht dit bij cursussen. "We zien dit advies als een bevestiging van wat bij onze verenigingen gebeurt", zegt Trouw.

In Thialf in Heerenveen geldt sinds vorig jaar een helmplicht voor recreatieve schaatsers. Dit geldt niet op andere ijsbanen. "Dat is echt aan de ijsbanen zelf", zegt Trouw.