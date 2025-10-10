ECONOMIE
Definitief einde aan zaak rond publicaties Zembla over granuliet

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 15:15
DEN HAAG (ANP) - Er is definitief een einde gekomen aan de jarenlange juridische strijd tussen het BNNVARA-programma Zembla en granulietproducent Graniet Import Benelux (GIB). De Hoge Raad heeft vrijdag geoordeeld dat de uitlatingen van het programma over het storten van granuliet in natuurplassen niet onrechtmatig zijn en houdt daarmee de beslissing van het gerechtshof in stand.
Zembla berichtte in meerdere uitzendingen over de stort van granuliet in natuurplassen. GIB stapte naar de rechter en in 2022 oordeelde de rechtbank dat Zembla een rectificatie moest plaatsen. Dat vonnis werd in 2024 in hoger beroep vernietigd, waarna de granulietproducent in cassatie ging bij de Hoge Raad.
Met deze uitspraak is het oordeel van het hof definitief dat de gewraakte uitlatingen van Zembla en de uitlatingen van de door Zembla geïnterviewde deskundige niet onrechtmatig zijn.
