Ruim 2 miljoen inwoners Kyiv zonder water na luchtaanvallen

KYIV (ANP/RTR/AFP) - Ruim twee miljoen inwoners van Kyiv zitten zonder kraanwater. Dat meldt de Oekraïense vicepremier Oleksi Koeleba op berichtendienst Telegram. Door een grootschalige nachtelijke aanval van Rusland op belangrijke civiele infrastructuur in het land, zijn circa 4000 panden in de Oekraïense hoofdstad afgesloten van de watervoorziening. Ook kwamen duizenden Oekraïners door het hele land zonder stroom te zitten. President Volodymyr Zelensky sprak van een "cynische, berekende aanval".

Het Kremlin voert zijn luchtaanvallen op de Oekraïense energievoorzieningen de afgelopen weken op, daarmee voortbordurend op de aanvalsstrategie van de vorige drie winters, toen miljoenen mensen in Oekraïne zonder verwarming zaten in de wintermaanden. Volgens Rusland is de energie-infrastructuur doelwit omdat deze de Oekraïense defensie-industrie faciliteert.