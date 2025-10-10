ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ruim 2 miljoen inwoners Kyiv zonder water na luchtaanvallen

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 15:16
anp101025179 1
KYIV (ANP/RTR/AFP) - Ruim twee miljoen inwoners van Kyiv zitten zonder kraanwater. Dat meldt de Oekraïense vicepremier Oleksi Koeleba op berichtendienst Telegram. Door een grootschalige nachtelijke aanval van Rusland op belangrijke civiele infrastructuur in het land, zijn circa 4000 panden in de Oekraïense hoofdstad afgesloten van de watervoorziening. Ook kwamen duizenden Oekraïners door het hele land zonder stroom te zitten. President Volodymyr Zelensky sprak van een "cynische, berekende aanval".
Het Kremlin voert zijn luchtaanvallen op de Oekraïense energievoorzieningen de afgelopen weken op, daarmee voortbordurend op de aanvalsstrategie van de vorige drie winters, toen miljoenen mensen in Oekraïne zonder verwarming zaten in de wintermaanden. Volgens Rusland is de energie-infrastructuur doelwit omdat deze de Oekraïense defensie-industrie faciliteert.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

gemiddelde-gasprijs-2025-1

Nederlandse huishoudens betalen de hoogste gasrekening van Europa. Waarom?

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

skynews-iris-stalzer-germany_7045177

Duitse burgemeester urenlang gemarteld door haar stiefdochter

234367143_m

Deze natuurlijke zoetstof zou een onverwachte bondgenoot kunnen zijn tegen haaruitval

Loading