Dijk over kerncentrales FVD: 'Dom, duur en onmogelijk'

DEN HAAG (ANP) - De wens van Forum voor Democratie om tien nieuwe kerncentrales te bouwen, is volgens SP-leider Jimmy Dijk een "ontzettend domme, dure en ook onmogelijke opgave". Volgens Dijk zou dat 200 miljard euro kosten, genoeg geld om tien keer alle huizen in Nederland te isoleren, zei hij vrijdag in het debat op Radio 1 tussen lijsttrekkers.

De SP is tegen nieuwe kerncentrales. Dijk: "Voordat een kerncentrale is gebouwd, zijn we jaren verder. Dat is echt niet de oplossing voor mensen die nu de energierekening niet kunnen betalen."

Een kerncentrale gaat na de bouw geld opleveren, antwoordde Forum-lijsttrekker Lidewij de Vos. "Een windturbine kun je alleen gebruiken als het waait, een zonnepaneel als de zon schijnt. Je hebt dus altijd een backup nodig."

'Meedogenloos en harteloos'

Dijk vindt het bovendien "meedogenloos en harteloos" dat FVD van plan is om de gaskraan in Groningen weer open te draaien. Als dat gebeurt, krijgen de Groningers die hun huis moesten laten versterken door aardbevingen "nog een rondje" van versterkingen, zei de SP-leider. "U speelt echt met de levens van Groningers als u dit soort dingen zegt."

De Vos "snapt die emotie heel goed" maar vindt de gasvelden sluiten niet de oplossing. Ze vindt het zonde om voor "honderden miljarden" aan gas in de grond te laten zitten, terwijl compenseren volgens haar veel goedkoper kan. JA21 is de enige andere partij die de gaskraan weer open wil draaien.