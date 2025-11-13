Defensie Turkije houdt transportvliegtuigen aan de grond na crash

ANKARA (ANP/RTR) - Het Turkse ministerie van Defensie heeft na de crash van een militair transportvliegtuig besloten alle geplande vluchten met hetzelfde type toestel tijdelijk stil te leggen. De C-130 Hercules-vliegtuigen zullen worden geïnspecteerd.

Het toestel stortte dinsdag neer in Georgië tijdens een vlucht van Azerbeidzjan naar Turkije. Alle twintig inzittenden kwamen om het leven. De oorzaak van de crash is nog onbekend, zei het ministerie donderdag tijdens een briefing in Ankara. De gegevens van de zwarte doos worden nog onderzocht.

Het militaire transportvliegtuig wordt geproduceerd door de Amerikaanse fabrikant Lockheed Martin. Turkije kocht het neergestorte vliegtuig in 2012 van Saudi-Arabië en heeft het toestel sindsdien gemoderniseerd, aldus Defensie. Het toestel had tijdens de laatste vlucht geen munitie aan boord.