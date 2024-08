Democraat Walz accepteert uitnodiging debat met Republikein Vance

WASHINGTON (ANP) - De Democratische vicepresidentskandidaat Tim Walz wil in debat met de Republikein J.D. Vance, de running mate van Donald Trump. CBS News maakte woensdag op X bekend de beide kandidaten een aantal data te hebben voorgelegd. Walz reageerde even later met "Ik zie je op 1 oktober JD."

Of Vance de uitnodiging accepteert is nog niet bekend. Vorige week zei hij tegen CNN "absoluut" met Walz in debat te willen. Tegelijkertijd hield hij een slag om de arm. Hij zei dat Walz wel eerst officieel door de Democraten moet worden benoemd als vicepresidentskandidaat.