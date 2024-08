Actrice Gena Rowlands (94) overleden

INDIAN WELLS (ANP) - De Amerikaanse actrice Gena Rowlands is woensdag op 94-jarige leeftijd overleden, melden Amerikaanse media. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar Rowlands leed aan de ziekte van Alzheimer. Ze stierf thuis omringd door haar familie, onder wie haar zoon regisseur Nick Cassavetes.

Rowlands begon haar carrière in de jaren 50 en bleef tot op late leeftijd actief. Ze speelde rollen in het theater, in televisieseries en op het witte doek. Een van haar bekendste rollen was in het romantische drama The Notebook (2004). In de door zoon Nick geregisseerde film vertelt een oude man (James Garner) zijn dementerende vrouw (Rowlands) hoe zij elkaar in het verleden hebben ontmoet en verliefd werden.