NFI: cannabis en amfetamine meest aangetroffen drugs in verkeer

DEN HAAG (ANP) - Cannabis en amfetamine zijn de meest aangetroffen drugs in het verkeer, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Een chemicus en een toxicoloog van het NFI onderzochten ruim 64.000 door de politie ingestuurde bloedmonsters. Uit de analyse van de monsters die positief testten op verdovende middelen blijkt dat THC (cannabis) de meest voorkomende drug is (71 procent), gevolgd door amfetamines zoals speed en xtc (30 procent), cocaïne (15 procent) en GHB (6,8 procent).

De onderzoekers analyseerden niet alleen welke drugs in de bloedmonsters aanwezig waren, maar ook in welke concentratie dat was. Het gaat om de periode 2017 tot en met 2023. Van de verdachten die positief testten, bleek een op de vijf twee, drie of zelfs vier soorten drugs gecombineerd te hebben. Meestal ging het om de combinatie van THC met amfetamine of cocaïne, of GHB met amfetamine.

Op 1 juli 2017 ging de aangepaste Wegenverkeerswet in. Sinds die tijd maakt de politie onder andere gebruik van een speekseltest bij een vermoeden van drugsgebruik door een verkeersdeelnemer. Voor 2017 schreef de verkeerswet, die nog uit 1994 stamt, enkel voor dat je niet mocht rijden na drugsgebruik. Er waren in deze versie van de wet nog geen grenswaarden beschreven waarmee dat te bepalen was. Sinds 2017 zijn die wettelijke grenswaarden er wel. Het NFI publiceert dit overzicht van drugs in het verkeer voor het eerst sinds de nieuwe wetgeving.

De speekseltesten van de politie zijn indicatief en zorgen ervoor dat de politie bloed mag laten afnemen bij de verdachte voor onderzoek in een geaccrediteerd toxicologisch laboratorium. Dat bloedmonster gaat naar een laboratorium waar wordt gemeten welke verdovende middelen mogelijk in het bloed aanwezig zijn en in welke concentratie. Volgens de onderzoekers kun je met die uitslagen bepalen of een of meerdere drugs boven de wettelijke grenswaarde vallen en of er al dan niet sprake is van enkelvoudig gebruik of combinatiegebruik van stoffen.

Bijna alle aangehouden bestuurders waren man (92 procent), met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar. Twee op de drie testten positief op het gebruik van een of meerdere drugs na verdenking van de politie op rijden onder invloed. Verder viel op dat jongere verdachten, onder de 26 jaar, vaak THC in hun bloed bleken te hebben. Het gebruik van cocaïne en amfetamine neemt juist toe naarmate de bestuurders ouder zijn.

Er gaat nog vervolgonderzoek komen, waarbij gekeken wordt naar ongelukken door drugs.