Eind juni 2025 liep Femke Halsema mee in de verboden Pride in Boedapest. Een dag eerder, op 27 juni, plaatste Geert Wilders een bericht op X: "Ik heb premier Orbán eerder deze week verteld dat ik er geen traan om zou laten als de extreemlinkse burgemeester Halsema in Hongarije zou blijven, maar dat gaat niet gebeuren. Helaas."

De volgende ochtend appte Halsema premier Dick Schoof . Ze schreef dat ze dit ervoer als "rechtstreekse intimidatie en bedreiging van mijn veiligheid terwijl ik in Boedapest ben". Ze verwachtte dat de regering het publiekelijk zou veroordelen en contact zou opnemen met Hongarije.

Dat blijkt uit appjes die zijn vrijgegeven na een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo).

Steun van de andere grote steden

Halsema stond er niet alleen voor. Binnen twee minuten appte de Haagse burgemeester Jan van Zanen de premier: "Kun je daarover iets zeggen?" De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma sprak van "een kwaadaardig nieuw dieptepunt". Carola Schouten (Rotterdam) vond het goed "als er een keer een statement vanuit het kabinet komt".

Dat was voor Schoof een lastig verzoek. Wilders was leider van de grootste partij en had kort daarvoor het kabinet laten vallen.

Geen X ofzo

Schoof was die dag op Veteranendag en had geen zin in een publieke reactie. "Ik wil een verstandig appje terugsturen en verder geen X ofzo," schreef hij aan zijn ambtenaren. Zijn staf was het met hem eens: wie actief reageert, "maakt het veel groter".

Schoof liet het appje door een ambtenaar opstellen. De boze reactie van Dijksma veranderde daar niets aan. De conclusie in de appgroep was: "Kan nog steeds, ondanks G4."

Om 16.00 uur, toen Halsema al in de mars liep, stuurde Schoof zijn antwoord. Hij vond het "onaangenaam" dat Wilders de Pride gebruikte voor "opnieuw een persoonlijke aanval". Maar: "Je weet, ik heb niet de gewoonte op tweets te reageren." Over haar veiligheid schreef hij dat hij ervan uitging dat de Hongaarse autoriteiten Nederlandse gasten "netjes" zouden behandelen, en dat de ambassade "alert" was.

NCTV was minder gerust

Die geruststelling valt op. Dezelfde ochtend had de NCTV, de nationale antiterreurcoördinator, laten weten dat ze de veiligheid van staatssecretaris Mariëlle Paul (Emancipatie) niet kon garanderen. Paul liep daarom niet mee. Dat advies was ook met Amsterdam gedeeld, maar Halsema valt niet onder de beveiliging van de NCTV.

De mars zelf verliep uiteindelijk rustig.

Over elke grens

Kort voor middernacht appte Halsema terug. Wilders had bij Orbán "gesuggereerd mij op te laten pakken: dat is een regelrechte bedreiging". En: "Wanneer beschermt deze regering mij en andere lokale bestuurders eens tegen zulke intimidatie?"

Ook dat bericht stuurde Schoof door naar zijn ambtenaren. Een dag later kreeg minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken het gesprek doorgestuurd, met de mededeling "dat zij verder niets hoeft te doen".

Er kwam geen publieke steun. Wel een appje, netjes geschreven en geredigeerd door ambtenaren.

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