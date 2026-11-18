NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Christine Lagarde overweegt een leidinggevende rol bij het World Economic Forum (WEF) na haar vertrek als president van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat zei Lagarde op de DealBook Summit van de New York Times. De 70-jarige Lagarde maakte duidelijk in ieder geval niet van plan te zijn met pensioen te gaan na haar aftreden in februari volgend jaar.

Lagarde maakte eind oktober bekend dat ze voor het einde van haar termijn vertrekt bij de ECB. Daarmee zou ze de Franse president Emmanuel Macron en Duitse bondskanselier Friedrich Merz de mogelijkheid willen geven om een nieuwe president te benoemen bij de ECB. De Française is sinds 2019 centralebankpresident.

Voormalig president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot en oud-gouverneur van de Spaanse centrale bank Hernández de Cos zijn de kandidaten om Lagarde op te volgen. De kansen van de Nederlander om de ECB te gaan leiden, lijken echter kleiner te worden. Frankrijk zou een voorkeur hebben voor Spanjaard De Cos.