Pro-Iraanse militie in Irak zegt bases VS te willen bestoken

BAGDAD (ANP/AFP) - Een pro-Iraanse militie in Irak zegt te zijn aangevallen en wil daarom Amerikaanse bases in de regio aanvallen. De beweging Kataeb Hezbollah zegt dat ze de agressie zal vergelden. Er zouden volgens officiële Iraakse bronnen twee doden en drie gewonden zijn gevallen bij luchtaanvallen op de basis van de pro-Iraanse groep.

In Iraaks Koerdistan werd niet lang daarna gemeld dat Amerikanen in de streek van Erbil, de hoofdstad van de Iraakse Koerdische regio, explosieve drones hebben neergehaald. In de stad werden explosies gemeld bij het Amerikaanse consulaat.

De regio Koerdistan is het enige Iraakse gebied waar nog Amerikaanse militairen gelegerd zijn.