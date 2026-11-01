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Democratische afgevaardigde steunt Republikein Rogers in Michigan

Samenleving
door anp
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LANSING (ANP/BLOOMBERG) - Afgevaardigde Haley Stevens, die de Democratische voorverkiezing voor een Senaatszetel namens de Amerikaanse staat Michigan verloor, heeft haar steun uitgesproken voor de Republikeinse kandidaat Mike Rogers. Hiermee is de breuk met de Democratische kandidaat Abdul El-Sayed definitief.
Stevens verscheen zondag samen met Rogers in een kerk. "Ik ben hier nu met de persoon op wie ik ga stemmen voor de Amerikaanse Senaat: Mike Rogers", zei Stevens na de dienst tegen verslaggevers.
Haar verschijning samen met Rogers in een kerk waar de meerderheid van de kerkgangers gekleurd is, is symbolisch: tijdens de voorverkiezingen stemde een aanzienlijk deel van de donkere kiezers op haar.
Tegen Israël
Sinds zijn overwinning in de voorverkiezingen probeert El-Sayed zwarte kiezers voor zich te winnen. Oud-president Barack Obama steunde die pogingen afgelopen weekend met een speech tijdens een verkiezingsbijeenkomst.
El-Sayed, die zich sterk uitspreekt voor de rechten van Palestijnen en tegen Israël, bekritiseert Stevens om haar pro-Israëlische standpunten.
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