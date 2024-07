Democratische leider Jeffries: Biden heeft natie gered

WASHINGTON (ANP) - Hakeem Jeffries, leider van de Democratische minderheid in het Huis van Afgevaardigden, noemt Joe Biden "een van de talentvolste en consequentste leiders in de Amerikaanse geschiedenis". "In amper één termijn heeft hij de natie gered van een zeldzame pandemie, de economie gered van een recessie, consequente wetgeving doorgevoerd voor alledaagse Amerikanen en onze democratie gered door een opstandige leider te verslaan", aldus Jeffries.

"Amerika is een betere plek geworden omdat president Joe Biden ons heeft geleid met intellect, elegantie en waardigheid", vervolgt hij. "We zijn hem voor altijd dankbaar".