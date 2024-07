Eerste Democratische Congreslid spreekt steun uit aan Harris

WASHINGTON (ANP) - Een eerste Democratische lid van het Congres heeft haar steun uitgesproken voor Kamala Harris als nieuwe presidentskandidaat. "Ik kijk ernaar uit om mijn stem uit te brengen op Kamala Harris voor president en zal alles doen wat ik kan om ervoor te zorgen dat zij onze volgende president wordt", aldus Pramila Jayapal.

Jayapal, lid van het Huis van Afgevaardigden, spreekt ook haar dank uit aan president Joe Biden. Ze laat weten dat het een "eer" is om naast hem te werken en dat zijn keuze om zich terug te trekken komt na "zorgvuldige en weloverwogen overweging" over wat de "beste weg voorwaarts is".