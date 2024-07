Democratische leiders: Harris wilde zelf haar nominatie verdienen

WASHINGTON (ANP) - De leiders van de Democraten in het Congres hebben naar eigen zeggen op verzoek van Kamala Harris gewacht met het uitspreken van hun steun. Harris vond het belangrijk dat de gedelegeerden haar van onderaf zouden steunen, in plaats van dat de partijtop haar naar voren zou schuiven, zei de leider van de partij in de Senaat, Chuck Schumer. Maandagavond bleek de steun van de meerderheid binnen te zijn.

"Nu het proces is afgerond, van onderaf boven naar de top, staan we hier vandaag om ons achter vicepresident Kamala Harris te scharen", zei een enthousiaste Schumer, die voor de aanwezige journalisten begon te klappen. "Ik applaudisseer, dat hoeft u niet te doen."

Volgens Schumer kan Harris op de hele partij rekenen bij "het volgende hoofdstuk in onze queeste": het verslaan van Trump. "Met één stem spreken we nu over de gevaren die hij met zich meebrengt voor werkende gezinnen, voor ons land en voor onze democratie."

Gezond verstand

"Vicepresident Harris heeft de nominatie verdiend", zei Hakeem Jeffries, leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. "Kamala Harris is een leider van gezond verstand, die weet hoe ze concrete resultaten moet boeken voor hardwerkende Amerikaanse belastingbetalers."

De twee partijprominenten prezen allebei Joe Biden. "Hij is tot in zijn diepste gewoon een eerzame man. Een familieman, een diep-religieuze man. We houden van hem, echt waar", zei Schumer. Zowel hij als Jeffries noemde zijn besluit om zich als presidentskandidaat terug te trekken een "onbaatzuchtig besluit".