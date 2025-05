Israëlische ambassadeur geschokt door oproep Halsema aan kabinet

De Israëlische ambassadeur in Nederland Modi Ephraim zegt "diep geschokt" te zijn door de oproep van Femke Halsema eerder op de dag. De burgemeester van Amsterdam riep het kabinet op om Israël tot de orde te roepen en "de gruwelijkheid van de mensenrechtenschendingen" te veroordelen.

"Haar woorden verdraaien niet alleen de realiteit van het huidige conflict, maar gaan ook voorbij aan het lijden van de Israëlische slachtoffers en de context waarin deze oorlog zich heeft ontvouwd", schrijft Ephraim op X. Volgens hem verdedigt Israël zich tegen Hamas en is die Palestijnse beweging de oorlog begonnen door op 7 oktober 2023 een grootschalige aanval te plegen. "Dat de burgemeester van Amsterdam deze gruweldaad slechts terloops vermeldt, terwijl ze kritiekloos de propaganda van Hamas en ongeverifieerde beweringen over 'genocide' door Israël versterkt, is een diep moreel falen."

Halsema verwees in haar toespraak naar organisaties die spreken van 'genocidaal geweld' in Gaza.