Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Democratische politici uit VS wel massaal naar klimaattop

Samenleving
door anp
anp161126143 1
Volg ons op Google Nieuws
ANTALYA (ANP/RTR) - De Verenigde Staten doen officieel niet meer mee aan VN-klimaattoppen. Toch is een flinke groep vooral Democratische politici en bestuurders afgereisd naar Antalya, om te laten zien dat zij wél geven om klimaatbeleid. In totaal bezoeken zo'n 120 parlementariërs, gouverneurs, burgemeesters en lokale bestuurders de COP31. Onder anderen de gouverneurs van Californië en Minnesota, Gavin Newsom en Tim Walz, lieten er van zich horen.
Ook bekende Amerikanen als oud-minister John Kerry en oud-vicepresident Al Gore zijn naar Antalya gekomen. De coalitie genaamd America Is All In heeft zelfs, net als veel landen en VN-organisaties, een eigen paviljoen ingericht. Daar komen politici langs die zinnen op verandering.
"Ondanks de achteruitgang onder de regering-Trump leeft klimaatactie in de VS", zei afgevaardigde Raul Ruiz uit Californië. Gouverneur Newsom betoogde dat zijn land alleen maar verder achteropraakt bij China als het zich blijft afkeren van internationale klimaatafspraken.
loading

POPULAIR NIEUWS

karikatuur_belg_duitser_nederlander

Zoveel betalen een Belg, een Duitser en jij per maand voor de zorgverzekering

Goudbruin gebakken plakjes champignon met tijm in een zwarte koekenpan.

Zo bak je champignons goudbruin in plaats van bleek en slap

shutterstock_2784660729

Leg je koffer niet op het hotelbed

shutterstock_2787960415

Wat is het verschil tussen pensioen en een lijfrente?

Iemand ligt op de zij op een nieuwe matras om hem uit te proberen.

Zo kies je een matras die bij je lichaam past, volgens de Duitse consumententest

Miljardair Pim de Witte

Pim de Witte (31) is de jongste Nederlandse miljardair ooit: zo kwam hij aan 1,1 miljard

Loading