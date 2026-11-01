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Exitpolls: Jotova wint presidentsverkiezingen Bulgarije

Samenleving
door anp
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SOFIA (ANP/AFP) - De Bulgaarse interim-president Iliana Jotova heeft de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen, zo blijkt uit drie exitpolls. Zij kan rekenen op 50,7 tot 52,5 procent van de stemmen.
Jotova's opponent Andrej Gjoerov, een bankier en voormalig interim-premier, krijgt 43,4 tot 44 procent van de stemmen.
Jotova is voorstander van een dialoog met Rusland en tegen militaire steun voor Oekraïne. Gjoerov wordt gezien als pro-westers.
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