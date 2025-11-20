ECONOMIE
Demonstranten aangehouden bij protest tegen wapenbeurs Rotterdam

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 13:28
ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft zeven demonstranten aangehouden bij het protest tegen de wapenbeurs in Rotterdam. De betogers, die hun gezichten hadden bedekt, waren op een stellage met reclameborden geklommen op het plein bij evenementencomplex Ahoy. Toen ze niet luisterden naar de oproep om hiervan af te komen, werden ze opgepakt.
Diverse actiegroepen demonstreren tegen de jaarlijkse wapenbeurs NIDV Exhibition for Defence and Security (NEDS). Aan de stellage zijn spandoeken gehangen met teksten als 'Stop wapenhandel Fok Fokker'. Eerder op de dag riepen de betogers vanuit een demonstratievak leuzen naar de bezoekers van de beurs. Bij Ahoy staan meerdere politiebusjes.
Vorig jaar greep de politie meerdere keren in bij de demonstratie tegen de beurs. Betogers wierpen toen onder meer blokkades op en bekladden het gebouw met rode verf.
