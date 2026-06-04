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Partijen willen opheldering over 'schaduwdeal' van Sjoerdsma

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 16:02
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DEN HAAG (ANP) - De oppositie wil opheldering over een "schaduwdeal" tussen de coalitiepartijen die zou zijn gesloten bij het akkoord over de begroting ontwikkelingssamenwerking met PRO. In ruil voor 380 miljoen euro extra voor minister Sjoerd Sjoerdsma zou diens partij D66 de wet gaan steunen die verheerlijking van terrorisme strafbaar stelt.
Trouw bracht het nieuws tijdens een Kamerdebat met Sjoerdsma over de overeenkomst die hij heeft bereikt met PRO over de extra middelen. Twee bronnen bevestigen aan het ANP het bericht van het dagblad. Suzanne Kröger van PRO zei "geschokt" te zijn over de "schaduwdeal" tussen coalitiepartijen D66, VVD en CDA.
"Het is opnieuw een warboel", zei Don Ceder (ChristenUnie) over de begroting. "Dit roept veel vragen op", vindt Michiel Hoogeveen (JA21). Laurens Dassen (Volt) wilde weten "welke dealtjes nog meer zijn beklonken". Hidde Heutink (Groep Markuszower) sprak van een "poppenkast" en eiste opheldering. "Wat heeft de VVD cadeau gekregen?"
De partijen zijn ook kritisch over de overeenkomst van Sjoerdsma met PRO.
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