Peru kondigt noodtoestand af aan grens met Chili om migranten

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 7:57
LIMA (ANP/AFP) - Peru heeft vrijdag de noodtoestand afgekondigd aan de grens met Chili uit vrees voor een toestroom van migranten die het buurland zouden ontvluchten door de mogelijke verkiezingsoverwinning van de radicaalrechtse presidentskandidaat José Antonio Kast.
Het leger wordt de komende zestig dagen ingezet om de grens in de regio Tacna te versterken, tot na de tweede verkiezingsronde in Chili op 14 december. De maatregel dient volgens Lima ook om criminaliteit en geweld in het grensgebied aan te pakken.
De maatregel komt er nadat tientallen migranten vast kwamen te zitten bij een grenspost. Volgens Chileense media proberen vooral Venezolanen Chili te verlaten uit angst voor gedwongen uitzetting als Kast president wordt.
De Peruaanse regering zegt dat ze geen nieuwe illegale migranten zal toelaten.
